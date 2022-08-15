Звезды мирового ММА приехали в Екатеринбург на презентацию фильма о противостоянии Шлеменко и Исмаилова (ФОТО)

Екатеринбург стал площадкой премьеры документального фильма, посвященного противостоянию двух звездных бойцов смешанных единоборств – Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова. Еще на момент анонса его назвали главным боем 2022 года: спортсмены сойдутся в клетке в декабре именно в столице Урала в главном поединке турнира RCC 13.

Презентация прошла в кинотеатре «Пассаж»: 500 фанатов ММА вместе с профессиональными бойцами собрались вместе ради документального фильма «Шлеменко vs Исмаилов: первое противостояние». В уникальном событии для русского кинематографа раскрывается история 12 молодых ребят со всей страны, которые живут мечтой – войти в элиту смешанных единоборств. Шлеменко и Исмаилов тренируют по шесть человек, которые в итоге будут драться между собой за право подписать контракт с RCC. Именно эти бои и откроют счет в противостоянии звезд – 15 августа состоится финал реалити-проекта RCC Fight Show, и кто-то из звезд ММА возьмет верх в качестве тренера.

«У меня в команде шесть красавчиков, прекрасных бойцов, они очень быстро, за короткий срок, серьезно начали прогрессировать. Мы с Сашей не давали спуску ребятам в Махачкале и Омске, посмотрим, кто кого! Вот они сейчас подерутся, а потом, в конце, подерутся главари – мы с Александром», – сказал Магомед перед показом.

Сразу после премьерного показа звездные наставники и глава лиги RCC Николай Клименко рассказали о съемках, особенностях работы на камеру, а затем переключились на собственные карьеры.

Напомним, что через неделю Шлеменко выйдет в клетку на пятитысячной арене КРК «Уралец». Его ждет встреча с сербом Александром Иличем. Исмаилов пообещал переживать за Шлеменко и пожелал ему легкой победы.

Магомед Исмаилов тут же предложил топовому полутяжеловесу Ивану Штыркову провести бой по правилам бокса. Штырков недавно успешно опробовал себя в новом виде спорта и подтвердил, что готов сразиться с Исмаиловым за хороший гонорар.

Еще один вызов бросил уже Александр Емельяненко, который несколько месяцев назад перебрался в Екатеринбург ради полноценного спортивного лагеря и теперь дважды в день тренируется в Академии единоборств РМК.

На этот раз предложение побоксировать получил Шлеменко – оба бойца постоянно обмениваются колкостями в своих интервью, поэтому особо этому заявлению никто не удивился. Напротив, зал отреагировал аплодисментами.

Фильм «Первое противостояние» уже показали на телеканале UDAR, а позже опубликовали в социальных сетях. За первый час количество просмотров перевалило за 50 тысяч.

Отметим, что исход тренерского противостояния между Магомедом и Александром будет известен уже во вторник, 16 августа. В 20:00 в клетку выйдут первые представители команд, а в 22:30 станет ясно, кто в декабре приедет в Екатеринбург за реваншем.

Екатеринбург, Елена Васильева

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