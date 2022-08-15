В ЦПКиО дадут ретро-концерт «МХАТ бунтует, Плисецкая танцует» (ФОТО)

В парке Маяковского дадут концерт, посвященный эвакуированным во время Великой Отечественной войны музыкантам и артистам. Джазовые номера воспроизведут гастрольные выступления в Свердловске в 1941 году культовых джаз-бэндов Леонида Утесова и Исаака Дунаевского. А балерина станцует на грузовике балет, который в 1943 году исполняла молодая Майя Плисецкая сразу после возвращения из двухлетней эвакуации в Москву.

Как рассказали в управлении культуры Екатеринбурга, концерт «МХАТ бунтует, Плисецкая танцует» пройдет 27 августа в 14:00 в парке Маяковского на сцене Sound Park.

«Концерт будет творчески реконструировать сборные артистические фронтовые бригады военного времени, выступавшие на природе. С помощью джазового оркестра Koptevband под руководством Ильи Коптева и артистов нескольких екатеринбургских театров зрителей погрузят в атмосферу эпохи, когда Свердловск стал одним из культурных центров огромной страны, приютившим многих знаменитостей, – рассказали в пресс-службе. – Концерт призван не только развлечь, но и просветить горожан. Зрителям расскажут уникальную историю эвакуации в Свердловск главного театра СССР – МХАТа и бунта актеров из-за конкуренции за сцену, а также поведает о том, как выдающийся советский кинорежиссер Григорий Александров создавал в Свердловске клуб «ХЛАМ» и как в суровых условиях голода жила в нашем городе в эвакуации балерина Майя Плисецкая».

Зрители услышат хиты 30-х и 40-х годов, а также лирические стихи тех лет. Прозвучат песни из кинофильмов «Веселые ребята» и «Цирк», джазовые опусы Дмитрия Шостаковича и Исаака Дунаевского. Помимо оркестровых и вокальных номеров, артисты разыграют театральные сценки из репертуара фронтовых бригад.

Сценой для выступлений послужит кузов старого военного грузовика. Кульминацией концерта станет партия балерины, которая станцует на грузовике отрывок из «Шопенианы». Этот балет в 1943 году в Москве, сразу после возвращения из двухлетней эвакуации в Свердловске, танцевала юная Майя Плисецкая.

Вход для зрителей бесплатный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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