Сосновый шелкопряд попался в феромонную ловушку

В лесах Свердловской области обнаружен опасный вредитель – сосновый шелкопряд.

Как сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора, вредителей нашли в феромонных ловушках. Сосновый шелкопряд – собрат более известных и опасных сибирского и непарного шелкопрядов.

Из названия следует, что питается насекомое в основном сосновой хвоей. Одна взрослая особь способна съесть за сутки 60 хвоинок; если пересчитать на весь период до окукливания, то получается более тысячи штук. Естественно, что деревья попросту не успевают восстанавливаться, если в регионе огромная популяция этого насекомого. В период засухи коконопряды способны поглощать гектары лесов, ведь именно засуха является самым благоприятным фактором для их размножения и роста. Интересный факт, что в одном и том же регионе массовые вспышки роста популяции соснового шелкопряда могут наблюдаться до пяти лет подряд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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