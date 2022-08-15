Повар детского сада отсудила 750 тысяч после травмы по дороге в курилку

В Ревде повар, которая готовила для детского сада, отсудила деньги за травму на рабочем месте. Женщина спускаясь в подвал, чтобы покурить, упала и сломала ногу.

Елена Х. работала поваром в ООО «Комбинат общественного питания» в Ревде, которое обеспечивало питанием детей из МАДОУ «Детский сад № 34». В декабре 2020 года она шла в подвал, чтобы покурить, – именно там оборудовали место для курения. Но на последней ступеньке она оступилась, упала и сломала левую ногу со смещением. Женщина перенесла две операции, до сих пор ходит с тростью и хромает. Работать поваром она не может. Случившееся признали производственной травмой. Женщина пыталась отсудить 1 миллион, но Ревдинский городской суд удовлетворил иск прокурора частично, взыскав с ООО «Комбинат общественного питания» 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Решение обжаловали обе стороны. Судебная коллегия по гражданским делам решила, что в Ревде судья не учел все обстоятельства. «Вследствие несчастного случая истец, находящийся в трудоспособном возрасте, вынуждена ходить с тростью, медики не дают прогнозов полного восстановления после травмы. Также у Елены после травмы возникло еще одно хроническое заболевание сустава ноги. Но самое главное – женщина не может устроиться на работу по специальности, так как находиться на ногах весь день, чего требует работа повара, она теперь не может. Ответчик, прекратив деятельность на территории Ревды, уволил Елену, при этом не принял никаких мер по оказанию ей материальной помощи, не возместил ей компенсацию морального вреда в досудебном порядке», – сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского облсуда. Поэтому размер компенсации был увеличен. Повар получит 750 тысяч рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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