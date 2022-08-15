«Мы русские! Мы за президента! Ура!»: девушки в сарафанах снялись в клипе в поддержку СВО (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня возле памятника отцам-основателям Екатеринбурга сняли клип в поддержку спецоперации на Украине.

В центре Екатеринбурга сняли клип

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в съемках участвовали около ста человек, в том числе – волонтеры, члены «Молодой гвардии «Единой России», а также артисты из фольклорных коллективов. По словам одного из участников, организатор мероприятия – департамент внутренней политики.

Перед съемкой напутственные речи произнесли министр образования области Юрий Биктуганов и герой России, депутат гордумы Сергей Воронин. В самом ролике люди скандировали: «Мы – русские! Мы – за Россию! Мы – за президента! Ура!»

Отметим, в субботу телеведущая Ксения Собчак сообщила в своем телеграм-канале, что, по ее сведениям, «сотрудников Свердловского государственного областного Дворца народного творчества обязали участвовать в съемках». «Руководителям творческих коллективов необходимо обеспечить участие по 5 человек в возрасте от 18 до 25 лет «в национальных или стилизованных костюмах», – цитирует она сообщение, которое получили работники учреждения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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