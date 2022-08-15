В ОДКБ заработал уникальный томограф, деньги на который достал Куйвашев

В Областной детской клинической больнице начал работать уникальный магнитно-резонансный томограф Philips Ingenia Ambition 1.5T стоимостью 149 миллионов рублей. Эти средства регион получил по итогам встречи губернатора Евгения Куйвашева и премьер-министра Михаила Мишустина. Стоимость аппарата – 149 миллионов рублей. С новым аппаратом стало возможным проводить детям более быструю и точную МР-диагностику.

«Год назад, после выставки «Иннопром», по моей просьбе премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 230 миллионов рублей на переоснащение Детской областной клинической больницы в Екатеринбурге. В числе прочего мы купили на эти деньги уникальный аппарат МРТ, который уже работает в медучреждении. Таких аппаратов в России всего четыре, и один из них достался нашим детям. На выделенные деньги больница также построила специально спроектированный модуль, который оформили в стиле космических путешествий», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Как сообщили в департаменте информполитики, новый МРТ оборудован расширенным кардиопакетом, предоставляющим врачам новые возможности для оценки состояния сердца и сосудов пациентов. Это первый аппарат в УрФО, на котором будет проводится МРТ сердца детям. Система также оснащена детским пакетом, делающим возможным диагностику даже новорожденных пациентов, а также гибкими катушками для исследования суставов, например, коленей и локтей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»