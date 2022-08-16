В Свердловской области 84 человека заболели клещевым энцефалитом

За прошедшую неделю в Свердловской области от укусов клещей пострадали 97 человек. Это меньше, чем неделей ранее, когда за помощью обратились 170 человек. Однако случаи встречаются практически в каждом районе. Треть всех пострадавших живет в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, подтверждено 84 случая клещевого вирусного энцефалита и 397 случаев лайм-боррелиоза. Еще по нескольким случаям диагноз ждет подтверждения.

Санврачи в качестве самой надежной защиты от энцефалита рекомендуют прививку. Кроме того, снизить свои шансы на встречу с клещом может правильная одежда: воротник и манжеты рукавов должны плотно прилегать к коже, верхнюю часть одежды следует заправить в брюки, брюки – в сапоги или носки с плотной резинкой. На голову лучше надеть капюшон, если его нет – заправить волосы под косынку или шапку. Помимо этого, следует использовать специальные отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Питомцев после прогулок надо внимательно осматривать.

Екатеринбург, Марина Иванова

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