российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 августа 2022, 09:27 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

От Урала до Балтики появится трасса

От Урала до Балтийского моря проляжет скоростная автомобильная трасса. Причем проехать по ней можно будет уже в 2024 году. Такое заявление сделал в интервью ТАСС заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев. По его словам, протяженность автодороги составит около 2 тысяч километров.

Как сообщал «Новый День», к 2024 году должны закончить строительство скоростной трассы Екатеринбург – Казань – Москва. Часть ее проляжет по уже существующим автодорогам, часть будет построена с нуля, новые участки станут платными.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Северо-Запад, Урал, Общество, Россия, Транспорт,