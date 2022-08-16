От Урала до Балтики появится трасса

От Урала до Балтийского моря проляжет скоростная автомобильная трасса. Причем проехать по ней можно будет уже в 2024 году. Такое заявление сделал в интервью ТАСС заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев. По его словам, протяженность автодороги составит около 2 тысяч километров.

Как сообщал «Новый День», к 2024 году должны закончить строительство скоростной трассы Екатеринбург – Казань – Москва. Часть ее проляжет по уже существующим автодорогам, часть будет построена с нуля, новые участки станут платными.

Екатеринбург, Елена Сычева

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