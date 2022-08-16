Гаишники поймали 12 пьяных и одного наркомана за рулем

В Екатеринбурге завершился рейд ГИБДД, в ходе которого инспекторы останавливали автомобили и проверяли водителей на алкоголь. В итоге были обнаружены 12 человек в состоянии алкогольного опьянения и еще один – в состоянии наркотического.
«У одного водителя, находящегося в состоянии опьянения, отсутствовало водительское удостоверение. Еще десять автовладельцев отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении четверых водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения», – уточнили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Там отметили, что также в ходе рейда поймали 21 водителя без прав, в том числе четверых, ранее лишенных.
Екатеринбург, Елена Сычева
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