Охранник избил клиента клуба из-за сотового. Его поймали и отправили в колонию 15 лет спустя

Сегодня Октябрьский суд Екатеринбурга вынес приговор 42-летнему Андрею Морозову, который работал охранником в ночном клубе и избил клиента. Преступление произошло 15 лет назад, до 2021 года мужчина скрывался от правоохранителей с 2006 года, когда в отношении него возбудили уголовное дело.

Морозов под предлогом проверки пригласил посетителя заведения в служебное помещение, где стал избивать его вместе с другим посетителем клуба, после стал душить руками, а затем, угрожая ножом, потребовал у потерпевшего отдать ему свой сотовый телефон – Nokia N72. Тогда ущерб оценили в 16,7 тыс. рублей.

«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела осужденный частично признал вину в преступлении, возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб.

Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга назначил Андрею Морозову наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Сычева

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