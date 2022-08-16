В оперштабе рассказали, когда вернут масочный режим

В оперативном штабе Свердловской области по противодействию распространению коронавируса ответили на вопрос, при каком уровне заболеваемости ковидом на 100 тысяч человек населения готовы вернуть масочный режим. «Как только оперштабом будет принято соответствующее решение, мы оперативно об этом сообщим», – заявили там.

Вместе с тем, Роспотребнадзор по Свердловской области в течение последних двух месяцев (то есть с отмены масочного режима в регионе) призывает использовать средства индивидуальной защиты. «Маски следует носить в местах скопления людей, в медучреждениях, общественном транспорте», – советуют там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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