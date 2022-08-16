«Точность диагностики – 100%». Энергетики проверяют трубы специальным роботом (ВИДЕО)

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании завершают диагностику магистральных трубопроводов перед началом отопительного сезона. На этой неделе инженеры проверяют внутреннее состояние трубы М-13, которая идет по улице Малышева. В этом им помогает специальный робот-диагност отечественной разработки.

Робота-диагноста запустили в трубу

«Мы загружаем робота в трубу, а он, двигаясь по ней, исследует фактическое состояние стенок, остаточную толщину металла и зоны коррозии. На основе полученной информации выявляются критические участки в трубе, которые необходимо заменить. За один раз робот может пройти до 400 метров внутри трубы. Точность диагностики – 100%. Мы уже два года используем эту технологию, и выявленные роботом повреждения всегда подтверждались. С помощью такой диагностики мы можем проводить больше плановых ремонтов, а не аварийных», – рассказал ведущий инженер службы диагностики ЕТК Алексей Вольхин.

В нынешний летний сезон энергетики проверили роботом 7,5 километра трубопроводов в Екатеринбурге. «По регламенту гидравлические испытания (опрессовки) уже прошли, но для большей надежности мы проводим внутритрубную диагностику. Она необходима, чтобы выявить скрытые дефекты: усталость металла, течь, коррозию и прочее. В этом случае ремонт проводится точечно. Нам не нужно перекапывать всю улицу, а достаточно вскрыть поврежденный участок трубы и заменить его. Диагностический робот используется в тех местах, где стесненные условия для ремонта. Например, переход под улицей Малышева или дворовые территории», – отметил начальник Октябрьского района тепловых сетей ЕТК Александр Иванов.

Жители близлежащих домов на улице Малышева во время работ никаких неудобств не ощутят: диагностика магистральной трубы М-13 проводится без отключения горячей воды.

Своевременное устранение скрытых дефектов существенно повышает надежность теплоснабжения, особенно в зимний период, подчеркивают сотрудники ЕТК.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Дмитрий Бутаков

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