Демонтированный Т-34 из Эстонии предлагают передать Екатеринбургу

Демонтированный в эстонской Нарве Т-34 предлагают передать Екатеринбургу. «Безусловно, надо изымать у Эстонии легендарный танк, который пособники фашистской идеологии в правительстве этой страны хотят снести с постамента и выбросить на свалку истории. Неважно, каким способом изъять: уговорить дипломатическим путем, провести операцию спецназа, выкупить, выкрасть вертолетом – любыми доступными способами», – написал на своей странице «ВКонтакте» депутат Госдумы Максим Иванов.

Он заявил, что «лучшим местом для этого Т-34 станет Екатеринбург». «С постаментом на родном Уралмаше. К 300-летию Екатеринбурга – отличный подарок всем горожанам, всей России», – подытожил он.

Напомним, против демонтажа выступали и жители, и местная мэрия, однако решение было принято на уровне правительства Эстонии. Там же заявили, что людей с видом на жительство в этой стране будут лишать документа, если они будут выступать против демонтажа памятников, связанных с СССР и Россией. Пока что предполагается передать танк в музей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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