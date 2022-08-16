Мост, стела, парусная регата, концерт – что подарил ЕВРАЗ на день рождения Нижнего Тагила

ЕВРАЗ рассказал о главных подарках, который получил к 300-летию Нижний Тагил. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе холдинга, более 5 млрд рублей отчислений ЕВРАЗа было направлено на строительство моста через городской пруд, возведение стелы «Город трудовой доблести» и ремонт Привокзальной площади, а также на проведение праздничного концерта с участием звезд российской эстрады.

Строительство моста через Тагильский пруд и капитальный ремонт транспортного узла на Привокзальной площади реализованы в рамках трехстороннего соглашения между правительством Свердловской области, администрацией города и ЕВРАЗом.

Строительство моста велось больше двух лет. Он имеет длину 434 м и ширину почти 25 м, четыре километра подъездных дорог, клеверную развязку.

«Вместе с администрацией города мы смогли осуществить давнюю мечту тагильчан и построить путепровод, соединяющий два района Нижнего Тагила. Четырехполосный мост с пешеходными и велодорожками не только поможет разгрузить транспортные артерии города, но и украсит его – сооружение имеет 21 световую арку и 14 программ освещения, что позволит создавать для инфраструктурного объекта уникальную подсветку», – отметил на открытии объекта Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

При поддержке ЕВРАЗа отремонтирована Привокзальная площадь и возведена стела «Город трудовой доблести». Стела представляет собой трехстороннюю конструкцию из металла высотой более 17 метров. Боковые стены облицованы светло-серым гранитом, а фронтальная часть – многослойным стеклом с матовой поверхностью. На стеле изображены фотографии тагильчан, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны. Также мемориал включает в себя два пилона высотой 2,5 метра с рельефно-графическими изображениями. Организована светодиодная подсветка.

Также к юбилею города при благотворительной поддержке компании прошла парусная регата на кубок ЕВРАЗа, турнир по уличному баскетболу среди команд воспитанников детских домов, командный турнир Свердловской области по воркауту «Сильные духом» и концерты с участием поп-артистов Егора Натса, Хабиба и группы «На-На».

Нижний Тагил, Елена Васильева

Парусная регата - один из подарков ЕВРАЗа Нижнему Тагилу

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