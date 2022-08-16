Строители на месяц закроют движение по улице Учителей

С 30 августа по 30 сентября 2022 года в Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Учителей, от дома № 4 до улицы Сулимова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с тем, что ООО «Строительная компания «ИнТех» займется строительно-монтажными работами по техническому перевооружению участка теплосети.

На закрытом участке будут установлены дорожные знаки и указатели. Движение транспорта будет организовано по переулку Шадринскому, улицам Чекистов и Сулимова. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании работ обязуются восстановить элементы благоустройства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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