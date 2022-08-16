В преддверии Дня знаний мэрия рассказала о планах по вводу новых школ

С прошлого августа в Екатеринбурге были введены в эксплуатацию три школьных здания на 2100 мест, сейчас строится еще четыре – на 3625 человек, а в ближайшие три года городские власти рассчитывают получить софинансирование на возведение еще пяти образовательных учреждений.

В городской администрации сообщают, что до конца 2022 года будут сданы образовательный центр на 825 мест в границах улиц Евгения Савкова – Верхнеуфалейской – Ландау, а также новый корпус гимназии № 120 на 600 мест на улице Степана Разина, 71. Следом сдадут здание гимназии № 40 на 1000 мест на улице Мичурина, 181. В 2024 году в 17-м квартале Академического района достроят школу № 1, вместимость которой составит 1200 мест.

Также в планах – строительство образовательных учреждений с использованием механизма концессии. Такие проекты будут реализованы на улицах Котельникова (школа № 41) и Советской. Строительство этих объектов предполагается до 2023 и 2024 года соответственно.

В мэрии отметили, что для каждого микрорайона разработана стратегия развития, предполагающая резервирование земельных участков под строительство социальных объектов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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