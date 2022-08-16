В Баранчинском торжественно открыли обновленную автодорогу

В посёлке Баранчинский Кушвинского городского округа открыли

после ремонта участок дороги, соединяющей центральные улицы – Ленина и Коммуны. Финансирование реконструкции (10 млн рублей из 16-ти) взяло на себя АО «Святогор».

«Дорогие друзья, уважаемые баранчинцы, кушвинцы! – обратился к участникам церемонии Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. – В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» качеству дорожного полотна, безопасности дорожного движения уделяется большое внимание… Огромное спасибо предприятиям, которые поддерживают родной поселок, родной город, за участие в таких нужных социальных проектах».

«Сегодня действительно радостное событие для всех барачинцев и кушвинцев, потому что мы живем одной семьей, ездим друг к другу в гости, и транспортное сообщение для нас, очень важно, – отметил глава Кушвинского городского округа Владимир Слепухин. – Для решения проблемы комфортного выезда в Кушву мы обратились к руководству УГМК и в очередной раз получили поддержку».,

Благодаря проведенному ремонту в поселке был введен новый автобусный маршрут № 103, который соединил весь Кушвинский городской округ. Под аплодисменты гостей и жителей поселка автобус с пассажирами проследовал по обновленной магистрали.

«Трудно сегодня представить реализацию социально значимых проектов без государственно-частного партнерства, – подчеркнул заместитель директора по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Алексей Смирнов. – Именно благодаря совместным усилиям и инвестициям у нас получается делать жизнь в городах и поселках лучше. И эта дорога – яркий тому пример».

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УГМК, ремонт автомобильной дороги – не единственный проект, реализованный Уральской горно-металлургической компанией в лице АО «Святогор» на территории Кушвинского городского округа. В рамках действующего Соглашения о сотрудничестве в городе Кушве и поселке Баранчинском ремонтируются и строятся объекты социальной сферы и городской инфраструктуры. Сумма благотворительных средств, ежегодно направляемая на социально-экономическое развитие округа, составляет около 40 млн рублей.



Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»