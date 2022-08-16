Уралу обещают заморозки

Синоптики обещают серьезное похолодание Среднему Уралу и соседним регионам. Как сообщает ФГБУ «Уральское УГМС», ночью 17-18 августа местами в Свердловской области, а также 17-19 августа местами в Пермском крае и Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°.

Днем на Среднем Урале сохранится теплая погода, завтра обещают +17…+22 °C, но с северным и северо-западным ветром 6-11 м/с.

В Екатеринбурге завтра будет +20…+22 °C, в четверг похолодает на два градуса, а в последний рабочий день недели синоптики обещают до +23. Ночами – около +8…+10 °C.

Екатеринбург, Марина Иванова

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