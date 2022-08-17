Везли детей поступать в колледж: Fiat Albea с тремя пассажирами-детьми столкнулся с грузовиками, есть погибшие (ФОТО)

Стали известны подробности страшной аварии, случившейся вчера на трассе Екатеринбург – Пермь. Автомобиль Fiat Albea столкнулся сразу с двумя грузовиками, после чего вылетел в кювет. На месте погибла 16-летняя девушка; две ее двоюродные сестры, мать и тетя – в больницах. Среди пострадавших в том числе полуторогодовалый ребенок.

По данным пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, авария произошла в 10 часов утра на 230-м километре трассы Пермь – Екатеринбург. Две взрослые родные сестры ехали с тремя своими дочерьми из Бисерти в Красноуфимск. Они везли девочек-подростков 16 и 17 лет поступать в колледж, также в машине находилась полуторогодовалая девочка. За рулем Fiat Albea была 41-летняя старшая сестра, ее младшая полуторогодовалая дочка сидела в детском кресле за местом водителя, старшая – на заднем сиденье. Младшая 39-летняя сестра ехала на переднем сиденье, ее 16-летняя дочь – на заднем.

Когда Fiat Albea ехал по трассе, в него врезался грузовик ДАФ с полуприцепом, перевозивший 20 тонн металла. Госавтоинспекция предварительно установила, что водитель грузовика выезжал с полосы разгона. Он должен был предоставить преимущество легковушке, но не сделал этого. После удара Fiat Albea отбросило на встречную полосу, где легковушка столкнулась еще с одним грузовиком, перевозившим 24 тонны гипса, и вылетела в кювет.

От множественных травм на месте погибла 16-летняя девушка, одна из двоюродных сестер, которые ехали в колледж. Ее мама – единственная, кто не пострадал в аварии.

Водителя Fiat Albea с множественными травмами увезли в Бисертскую больницу, двух ее дочерей тоже госпитализировали. У 17-летней девочки – закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей таза (доставлена в Красноуфимск). У полуторогодовалой девочки – перелом тазобедренной кости (доставлена в детскую больницу № 9 в Екатеринбурге).

В ГИБДД установили, что оба водителя грузовиков были трезвы, у них большой стаж вождения и почти не было штрафов.

По факту страшной аварии проводится доследственная проверка. На контроль ее проведение взяла прокуратура Нижнесергинского района.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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