Банки ужесточили бонусные программы для VIP-клиентов

Весной этого года банки стали пересматривать программы лояльности для своих клиентов – кто-то понизил кешбек, кто-то увеличил ставки на обслуживание карт. К лету тенденция дошла и до VIP-клиентов, использующих премиальные карты. Так, сегодня Сбербанк уведомил держателей карт «Visa Аэрофлот» Classic и Gold о том, что «для сохранения привычного уровня накоплений миль «Аэрофлот Бонус» с 1 сентября изменится стоимость годового обслуживания» – вместо 3500 рублей в год придется платить 7000 рублей.

Изменились условия начисления бонусов и премиальных клиентов ВТБ. Как рассказала «Новому Дню» клиентка банка, с лета перестали начислять мили по бонусной программе, вместо этого банк ввел систему «Мультибонус», причем не автоматически – ее нужно было подключить вручную, поэтому те, кто не сделал этого, все лето не получал никаких бонусов от своих покупок. «Сегодня позвонила в банк и уточнила условия, оказалось, что теперь начисляться бонусы будут не со всех покупок, как раньше, а только за покупки в супермаркетах, за заказы в кафе и ресторанах и за поездки на общественном транспорте. Это, наверно, шутка какая-то – карта стоит 24 тысячи рублей в год за обслуживание, какой общественный транспорт? Приняла решение менять банк», – сказала собеседница «Нового Дня».

Также ранее агентство сообщало, что с марта программы Priority Pass и Lounge Key, которые работали в аэропортах России и давали клиентам возможность посещать бизнес-залы бесплатно (карты программ выдавали банки премиальным клиентам), приостановили работу. При этом ряд популярных банков, включая Сбербанк и ВТБ, не предложили никакой альтернативы держателям своих премиальных карт.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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