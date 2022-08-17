Полиция устроила погоню за веловором

Полицейские в Екатеринбурге устроили погоню за веловором. К сотрудникам ГИБДД вчера днем обратилась горожанка, у которой украли велосипед из подъезда дома на улице Белореченской. Когда полицейские направились к месту происшествия, потерпевшая заметила похитителя со своим велосипедом. Тот, увидев людей в погонах, попытался скрыться.

«Началось преследование, но через считанные минуты инспекторы задержали беглеца во дворе дома на Московской. Туда же прибыла следственно-оперативная группа. Похищенный велосипед был изъят и возвращен законной хозяйке», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

В итоге мужчина стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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