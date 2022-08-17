Роспотребнадзор напомнил, какие прививки нужно поставить до школы

Первый класс для детей – серьезная нагрузка на иммунную систему, особенно если ребенок не ходил в детский сад. В Роспотребнадзоре по Свердловской области напомнили, от каких заболеваний должны быть сделаны прививки к 6-7 годам:
- Туберкулез – 1 прививка (ревакцинация при отрицательной Манту – в 6-7 лет)
- Пневмококковая инфекция – 3 прививки
- Гемофильная инфекция тип b – 3 прививки
- Гепатит В – 3 прививки
- Полиомиелит – 5 прививок
- Коклюш, дифтерия, столбняк – 4 прививки
- Корь, эпидемический паротит, краснуха – 1 прививка
- Грипп – Ежегодно
Кроме того, рекомендуется получить вакцины от следующих инфекций:
- Ротавирусная инфекция – 3 прививки
- Менингококковая инфекция – 2 прививки
- Ветряная оспа – 2 прививки
- Клещевой энцефалит – 3 прививки
- Гепатит А – 2 прививки
В Роспотребнадзоре также напомнили, что в 14 лет подростки должны ревакцинироваться против дифтерии, столбняка и коклюша. С 18 лет ревакцинация от этих заболеваний проводится каждые 10 лет. Прививка не только защищает от инфекций, но и помогает избежать ненужных пропусков занятий детьми, а родителям – реже брать больничный.
Екатеринбург, Марина Иванова
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