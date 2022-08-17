В книжных магазинах Екатеринбурга появились сувениры, сделанные руками особенных мастеров (ФОТО)

В Екатеринбурге запустили социальный проект «Добро на память». В книжных магазинах сети «Читай-город» теперь можно приобрести продукцию инклюзивных мастерских НКО «Благое дело». На вырученные деньги планируется отремонтировать усадьбу Аристовых в поселке Верх-Нейвинский, а в будущем обустроить там дом сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью – первый в Свердловской области.

«Чтобы на полке книжного магазина появились эти сувениры, потребовалось около 8-9 лет обучения ребят с ментальной инвалидностью. У нас есть шесть мастерских в поселке Верх-Нейвинский, где занимаются около 70 наших подопечных, также мы помогаем семьям, где воспитываются дети с инвалидностью. Мы верим, что можем изменить мир к лучшему. И рады, что изделия наших особенных мастеров появилась в книжных магазинах «Читай-город», ведь сюда приходят думающие и интеллигентные люди», – рассказал сотрудник НКО Олег Федчук.

На стенде «Благого дела» можно купить мягкие игрушки, свечки, значки, броши, блокноты, миниатюрных ангелов и много других сувениров. Все они сделаны из натуральных материалов: дерева, ткани, шерсти, войлока.

Коллективная работа в мастерских помогает людям с ограниченными возможностями встраиваться в социум и находить новых друзей. Организаторы проекта отмечают, что в последнее время в российском обществе изменилось отношение к благотворительности. Если раньше организациям, работающим с инвалидами, помогали скорее для галочки («возьмите деньги и отстаньте»), то сейчас помощь стала более осознанной. Люди стремятся стать участниками хорошего дела, делятся интеллектуальными ресурсами, позитивно воспринимают инклюзивные проекты.

«Наша сеть неоднократно поддерживала социальные инициативы и благотворительность. Мы считаем это нашей гуманитарной миссией. На полках в магазине покупатели могут найти книги о людях, которые столкнулись с тяжелыми ситуациями и смогли преодолеть их. А сейчас мы можем представить товары, которые делают люди с ограниченными возможностями, но большим творческим потенциалом», – отметила директор книжного магазина «Читай-город» на Вайнера, 12, Светлана Цепилова.

Благотворительный проект горячо поддерживает уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Все сувениры сделаны руками талантливых людей, я с удовольствием покупаю их, у меня есть и свечки, и ангелочки из этих мастерских. В этом проекте встретились два креативных сообщества, и я очень надеюсь, что в Свердловской области появится дом сопровождаемого проживания. Замечу, что все это делает некоммерческая организация. Социальные работники, которые обучают ребят с инвалидностью, работают за счет грантов», – отметила омбудсмен.

Команда «Благого дела» рассчитывает, что проект «Добро на память» поможет не только закончить работы с обустройством усадьбы Аристовых, но и поддержать ежедневную реабилитацию людей с инвалидностью. Пока сувениры особенных мастеров можно купить только в Екатеринбурге, но в дальнейшем федеральная сеть «Читай-город» планирует распространить благотворительный проект на всю страну.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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