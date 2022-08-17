Первоуральск получит деньги на реконструкцию тубдиспансера

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев посетил Первоуральск и Ревду, где осмотрел несколько медицинских учреждений и провел совещание по развитию системы здравоохранения.

По словам главы региона, в последние годы расходы на здравоохранение в области увеличились, и будут увеличиваться и дальше.

«Только в 2021 году за счет федерального и областного бюджетов на противодействие ковиду направлено более 12 миллиардов рублей. На эти средства мы оснастили больницы необходимыми препаратами и оборудованием. И эта тенденция должна быть сохранена и сейчас, после пандемии. В 2022 году мы увеличили расходы из областного бюджета на здравоохранение более чем на 5,3 миллиарда рублей. Только на ремонт и обустройство больниц мы в этом году направили больше 2 миллиардов рублей. И это не все, сегодня мной принято решение о выделение средств на реконструкцию первоуральского противотуберкулезного диспансера, поручил Минздраву оформить заявку на выделение средств», – сказал Евгений Куйвашев.

Добавим, в 2021 году в селах Свердловской области было установлено 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В 2022 году их будет построено в два раза больше – 23. Финансирование ремонта больниц и поликлиник растет. Если, например, в 2019 году оно составило 214 млн рублей, в 2020 году – 223 млн рублей, то в 2021 году – уже 743 млн рублей, а в 2022 году – рекордные почти 2 миллиарда рублей. За последние 5 лет в Свердловской области отремонтировано больше 250 зданий больниц и поликлиник на сумму больше 4,4 млрд рублей.

Евгений Куйвашев также проверил, есть в первоуральских аптеках лекарства уральских производителей. Выяснилось, что есть, в частности, «Триазавирин». Только цена почему-то оказалась высокой, даже выше, чем в пандемию. «Будем смотреть, почему так. К счастью, перебоев с лекарствами сейчас нет. Но если что, у нас и своих производителей достаточно: Березовский фармзавод, Ирбитский химфарм, «Медсинтез». Совсем без таблеток не останемся», – написал губернатор в своих социальных сетях.

Первоуральск, Елена Владимирова

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