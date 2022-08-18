К 2023 году в Екатеринбурге построят новые улицы

В следующем году в Екатеринбурге будут проложены новые улицы там, где сейчас ведется активное строительство.

В частности, строятся Александровский бульвар и улица Новокольцовская в одноименном микрорайоне. «Они будут работать не только на создаваемый студенческий кампус и местные жилые комплексы, которые уже строятся, но и существенно улучшат транспортную доступность микрорайонов Птицефабрика и Компрессорный. Местные жители наверняка согласятся, что это очень актуально», – сообщил в своем телеграм-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он добавил, что перебоев в поставках стройматериалов нет. Кроме того, в будущем здесь появится трамвайная линия.

Также идут работы на улицах Циолковского и Айвазовского. Раньше здесь были грунтовки, оставшиеся от частного сектора. Сейчас здесь строятся высотки, и их жители хотят ездить по качественным дорогам. По словам мэра, скоро их желание сбудется.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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