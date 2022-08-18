«Лексус» на перекрестке въехал в грузовик. Пострадали трое, в том числе ребенок (ФОТО)

Муж, жена и их 14-летняя дочь пострадали в ДТП возле села Большие Карзи Артинского района. Их «Лексус NX200» на перекрестке не уступил дорогу грузовому автомобилю ISUZU, произошло столкновение.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, все трое пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в Артинскую ЦРБ.

Установлено, что за рулем «Лексуса» был 53-летний глава семьи, имеющий стаж вождения 23 года. Семья ехала в санаторий, расположенный в Башкирии. В момент столкновения все участники происшествия были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель грузовика вез продукты из Екатеринбурга в Пермский край.

Оба водителя в момент ДТП были трезвы. По предварительным данным, виноват мужчина на «Лексусе» – выезжая с второстепенной дороги, он должен был пропустить грузовик, который двигался по главной.

Арти, Елена Владимирова

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