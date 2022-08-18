Служебный пес помог раскрыть квартирную кражу

В Екатеринбурге служебная полицейская собака за несколько минут нашла квартирного вора. Ранее в полицию обратилась жительница Вторчермета. Она рассказала, что накануне вернулась домой с вечерней смены и легла спать, забыв закрыть входную дверь в квартиру. Утром женщина обнаружила пропажу сумки, в которой находился кошелек с 32 тысячами рублей, документы и ключи. Подозрительных шумов ночью горожанка не слышала, да и в целом порядок в жилище не был нарушен.

На место происшествия выехали оперативники со служебной собакой по кличке Ночной Дозор. В ходе осмотра пес уверенно взял след и через пару минут привел полицейских к соседской двери. Соседом женщины оказался мужчина 52 лет, разнорабочий на стройках, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Во время разговора с полицией мужчина сознался, что утром заметил приоткрытую дверь соседней квартиры, зашел внутрь и взял первую попавшуюся ценную вещь – сумку у порога. В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище».

«Благодаря острому чутью Ночной Дозор смог безошибочно выявить запах, не принадлежащий хозяйке дома, и по следам отыскать его источник. Этот служебный пес может считаться настоящим ветераном: за шесть с лишним лет службы он раскрыл не одно преступление, не раз был на переподготовке, повышая мастерство владения носом», – рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В полиции также напоминают, что процент краж со свободным доступом достаточно велик, а проникновение в жилище чужих может быть чревато совершением более тяжких преступлений, таких как грабеж, разбой или преступления против личности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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