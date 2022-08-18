Деревянный храм-памятник генералу Богдановичу появится в городе, носящем его имя (ФОТО)

В 2024 году в Свердловской области появится храм-памятник, посвященный преподобному Исаакию Далматскому. Он должен будет напоминать о генерале Богдановиче – основателе города, названного его именем. Строительство уже началось: финансирование взял на себя Фонд святой Екатерины.

Храм запланирован деревянным и будет построен в непосредственной близости от прихода святой Екатерины. Уже до осени подготовят фундамент, а к весне изготовят сруб, для которого будет использоваться зимний лес. Когда наступят первые теплые дни, сруб соберут, обустроят кровлю, установят купола и кресты.

По словам благочинного Богдановичского округа иеромонаха Гавриила (Горина), идея построить храм основателю города генералу Евгению Богдановичу принадлежит всему приходу. Он пояснил, что посвящение храма святому Исаакию Далматскому – не случайность, так как сам генерал Богданович был старостой Исаакиевского собора. Иеромонах также отметил: «Особый вклад в строительство храма внес Фонд святой Екатерины. Мы очень благодарны руководству и устроителям фонда. Поэтому святая Екатерина всегда с нами. Она наша первая помощница».

Кроме того, на территории Богдановичского округа при поддержке фонда ведутся работы по возведению колокольни храма Николая Чудотворца в селе Каменноозерское, возрождением которого занимается местный житель Андрей Бубенщиков с друзьями и односельчанами.

Богданович, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»