В Сысерти при столкновении двух иномарок пострадали пять человек (ФОТО)

В Сысерти накануне вечером на перекрестке улиц Орджоникидзе и Декабристов столкнулись две легковушки. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей. Все они были пристегнуты ремнями безопасностями, поэтому серьезных травм не получили.

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления ГИБДД, «Тойота Рав 4» при повороте налево на зеленый сигнал не предоставила преимущество «Ладе приора», которая двигалась прямо во встречном направлении, и машины столкнулись. В салоне «Лады» пострадали 32-летний водитель и две девочки 14 и 17 лет. В «Тойоте» получили повреждения пассажиры: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина. Все пострадавшие были доставлены в Сысертскую центральную районную больницу.

За рулем «Тойоты» был 60-летний мужчина, его водительский стаж составляет 16 лет. Сотрудникам ГИБДД он пояснил, что ехал со стороны поселка Каменка в сторону улицы Коммуны. Проезжая на зеленый сигнал светофора он снизил скорость, включил левый указатель поворота и начал совершать поворот, полагая, что встречный автомобиль далеко, и он успеет завершить маневр. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. В отношении виновника аварии составлен протокол по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ, а также возбуждено производство по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции установили на месте аварии дорожные дефекты: отсутствие краевой горизонтальной разметки 1.2 и ограниченная видимость зоны треугольника. Теперь их должна устранить организация, ответственная за эксплуатацию этого участка дороги. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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