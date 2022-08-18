Уральский округ Росгвардии возглавил Сергей Бойко

Новым командующим Уральским округом Росгвардии стал генерал-лейтенант Сергей Бойко. Сегодня его представил полпреду в УрФО Владимиру Якушеву заместитель директора Федеральной службы войск Росгвардии Игорь Ильяш.

«Перед нами стоит множество сложных задач. Уверен, что человек с таким опытом, профессиональной подготовкой и квалификацией, сможет обеспечить их эффективное выполнение. В качестве безусловного приоритета остаются вопросы охраны общественного порядка и обеспечения законности при проведении различных массовых, общественных мероприятий, а также защита людей от террористических угроз», – прокомментировал Владимир Якушев.

Сергей Бойко был назначен главой Уральского округа Росгвардии указом президента от 25 июля 2022 года. Ранее силовое ведомство возглавлял Олег Козлов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»