В Екатеринбурге ФСБ проведет антитеррористические учения

В Екатеринбурге сегодня пройдут антитеррористические учения. Работать будут все экстренные службы, граждан просят не паниковать и исполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, учения пройдут с 15 часов 00 минут 18 августа до 12 часов 00 минут 19 августа близ ГАУ СО «Уральская футбольная академия», в периметре улиц Донбасская, Кировградская, Фестивальная, XXII Партсъезда. Кроме силовиков, участие примут все экстренные службы, представители исполнительной власти и администрации спортивного объекта. «В ходе учений будут отработаны меры ситуационного реагирования на террористические угрозы», – прокомментировали в ФСБ.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»