Эпидемиологи разрешили проводить ревакцинацию только первой дозой «Спутник V»

В отсутствие препарата «Спутник Лайт» в Свердловской области изменились правила вакцинации против Covid-19. Врачи-эпидемиологии отмечают, что в качестве профилактической прививки можно использовать только первый компонент препарата «Спутник V». В этом случае на портал «Госуслуги» также придет QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

«Эпидемиологи рекомендуют свердловчанам прививаться двумя компонентами «Спутник V», особенно это касается людей старше 40 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Последовательная вакцинация позволит сформировать более высокий уровень иммунитета и даст надежную защиту против новой коронавирусной инфекции. Для других жителей, особенно имеющих различные медицинские показания, оптимальной станет профилактика Covid-19 именно первым компонентом данной вакцины», – разъяснили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Иммунитет после вакцинации формируется в течение 21 дня. В связи с этим свердловские врачи призывают ставить прививки от коронавируса сейчас, так как в сентябре начинается массовая вакцинация от гриппа.

«Согласно клиническим испытаниям центра Гамалеи, препарат «Спутник Лайт», пользовавшийся большим вниманием у россиян, идентичен первому компоненту вакцины «Спутник V». Запасы вакцины в регионе позволяют провести прививочную кампанию без задержек. Сейчас сделать прививку можно без предварительной записи и без очередей, прививочные кабинеты в поликлиниках работают даже по субботам», – сообщает ДИП.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, на 18 августа в Свердловской области зарегистрировано 642 новых случая Covid-19 (это на 7,5% больше, чем вчера). Из заболевших 62 человека госпитализированы. Есть два случая смерти пациентов с коронавирусом.

Коллективный иммунитет свердловчан на 12 августа составлял всего 8,5%. Полный курс вакцинации прошли 2,8 миллиона жителей области, но это было давно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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