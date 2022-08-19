Женщины чаще используют быстрый мобильный интернет для закачки информации

В Свердловской области за последние три месяца в четыре раза выросло число пользователей ускоренного интернета. Таковы данные активации опции pre-5G, заметно увеличивающей передачу данных в мобильных устройствах, сообщает пресс-служба мобильного оператора «Мегафон». Наиболее часто на повышенные скорости переходят мужчины, а вот самым качающим абонентом, наоборот, стала женщина.

По данным обезличенной статистики Big Data, 77% пользователей pre-5G «Мегафона» сегодня – мужчины, и только 23% – женщины. Но свердловчанки загружают информации в 1,4 раза больше. Если один мужчина в среднем загружает 26 гигабайтов трафика ежемесячно, то на жительницу области приходится сразу 36 гигабайтов. Кроме того, самым активным абонентом по скачиваниям в Свердловской области стала женщина. За последний месяц на скорости pre-5G она скачала 265 гигабайтов информации – это сравнимо с прослушиванием свыше 50 тысяч музыкальных треков в отличном качестве. Кстати, быструю загрузку информации в смартфоны больше ценят абоненты в возрасте от 30 до 40 лет.

В марте компания «Мегафон» открыла возможность ускорять интернет на отдельно взятом устройстве. Даже в условиях максимальной нагрузки на сеть pre-5G делает интернет быстрее благодаря интеллектуальным настройкам сети. Согласно исследованию международной компании Ookla, «Мегафон» лидирует по скорости мобильного интернета в России.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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