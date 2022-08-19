Журналистка рассказала, кто написал песню «Папа может»: «Это не Шаинский»

Екатеринбургская журналистка Юлия Сафронова рассказала, что настоящий автор песни «Папа может» – ее отец Александр Геннадьевич Сафронов. Накануне он скончался, а его дочь решила открыть правду об авторе советского детского хита. «Знайте, пожалуйста, когда в очередной раз услышите «Папа может», что автор музыки не Шаинский, как написано во всяких справочниках, при всем моем большом уважении к нему, а мой папа», – написала она в соцсети.

Юлия рассказала, что ее отец был талантливым человеком. «Джазовый музыкант, композитор, художник, яхтсмен, педагог, директор пионерского лагеря «Таватуй» с 1980 по 1982 год, директор новоуральского Театра кукол «Сказ» в середине 80-х, директор вечерней новоуральской школы, учитель истории, рисования, черчения… Когда я училась во 2-3-м классе, он сочинял музыку к спектаклям кукольного театра. Я помню, как он это делал за два дня до срока, полностью погрузившись в процесс и выгнав всех из большой комнаты, где стояло фортепиано… Я хочу, чтоб вы это знали. Песню, которая льётся сейчас из каждого утюга: «Папа может, папа может всё, что угодно» написал в 1983 году мой папа вместе с главным режиссёром Театра кукол «Сказ» к пятнадцатилетию Театра. Папа музыку, режиссер Владимир Сергеевич Сенков – слова», – рассказала Сафронова.

Она вспомнила, что первой исполнительницей хита была она сама и ее ровесники – 10-12-летние дети актеров, администраторов, сотрудников театра. «Из нас собрали как бы рок-группу, выдали в руки настоящие (отключенные от сети), электрогитары и поставили перед микрофонами. Музыка шла фонограммой, но пели мы по-настоящему… Это был праздничный концерт к юбилею Театра кукол «Сказ» и я даже помню номер с огромным кукольным тигром, который был перед нами. Только видела этого тигра, так сразу от страха выхода на сцену у меня становились ватными ноги», – вспомнила она.

По словам дочери Сафронова, ее отец не оформил никаких документов и не вступил в Союз композиторов, хотя его приглашали сделать это. «Ему было лень заниматься этой фигней, когда так много интересных и захватывающих дел… Но признание ему всегда важно. До сих пор. Он никогда не искал его специально, но мне кажется, все же ждал, – объяснила журналистка. – Вчера папа ушел. Прошу вас – не пишите «невосполнимая утрата» и «большое горе». Это жизнь, круг. Я хочу попросить вас просто знать, о том, что «Папа может» – это мой папа. Буквально. Просто знайте и этого достаточно».

Екатеринбург, Елена Сычева

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