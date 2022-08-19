Уральский характер и непростые времена. Куйвашев написал программную статью о развитии Свердловской области в ближайшие пять лет

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев за три недели до выборов написал программную статью «Вместе мы решим любые проблемы». В ней он много говорит о развитии студенческих программ и делает акцент на уральскую идентичность. «Новый День» изучил предвыборные обещания Куйвашева и сравнил их с обещаниями губернатора пятилетней давности. «Простых времен не бывает. Постоянно напоминаю себе и другим эту старую истину», – так начинается обращение Куйвашева к читателям «Областной газеты».

Он замечает, что за 10 лет под его руководством Свердловская область пережила несколько экономических кризисов, последствия санкций 2014 года и пандемию коронавируса. И, несмотря на все потрясения, регион, по мнению автора, стал в два раза сильнее. «Задача, которую я ставил в далеком 2012 году – сохранить опорный край державы – выполнена», – заявляет действующий губернатор. Теперь своей целью Куйвашев видит «объединение уральцев, всех жителей Свердловской области для решения масштабных, по-настоящему амбициозных задач для развития и процветания региона».

В статье подчеркивается, что уральцы – это «люди особого склада – свободные, трудолюбивые, умудренные жизнью». План действий губернатора на будущее выглядит так.

– В ближайшие пять лет Екатеринбург должен стать студенческой столицей России. Правительственная программа «Кампус» предполагает строительство качественного арендного жилья, систему скидок и льгот для студентов, гранты для студенческого предпринимательства.

– За счет строительства крупных логистических комплексов сделать Екатеринбург главным «сухим портом» России.

– Создание образовательного центра «Акселератор ИТ-компетенций» (Куйвашев называет его «уральским Google»).

– Благоустройство новых жилых районов – Солнечный и Академический. Район ВИЗ Правобережный через несколько лет должен стать административным и культурным центром Екатеринбурга.

– Завершение крупных инфраструктурных объектов: ЕКАД, автодорога Казань- Екатеринбург с продолжением до Тюмени и Челябинска.

– Улучшение экологической обстановки в Свердловской области, развитие туристической инфраструктуры, повышение эффективности системы здравоохранения.

Предыдущая программа, с которой Евгений Куйвашев шел на губернаторские выборы в 2017 году, называлась «Пятилетка развития». Программная статья, опубликованная в «Областной газете» 24 января того же года, была озаглавлена как «Переломный момент». В ней большое внимание уделялось развитию малых городов Свердловской области. В качестве успешных примеров приводились Верхняя Пышма, Карпинск и Березовский. А главной задачей было вхождение Свердловской области в тройку регионов – лидеров России (наряду с Москвой и Санкт-Петербургом). Также были обещания улучшить систему здравоохранения, обеспечить устойчивое развитие региональной экономики и повысить «сопротивляемость к внешним воздействиям». «Вся эта деятельность невозможна без одной важной составляющей – доверия. Нам всем нужно больше доверять и помогать друг другу. Власть знает, что нужно предпринять для достижения успеха, но только объединение усилий всех жителей Свердловской обеспечит необходимый результат», – писал в январе 2017-го года Евгений Куйвашев. Любопытно, что обе статьи, написанные с разницей в 5,5 лет, заканчиваются одинаково: «У нас все получится».

Напомним, что на пост губернатора Свердловской области претендуют пять человек: Евгений Куйвашев («Единая Россия»), Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия – за правду»), Александр Демин («Новые люди»), Александр Каптюг (ЛДПР). Остальные кандидаты пока не представили свои предвыборные программы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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