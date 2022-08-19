ЖК «Александровский сад» – для тех, кто ценит уют, эстетику архитектурных форм и природу (ФОТО)

Жилой комплекс «Александровский сад», расположенный в историческом центре Екатеринбурга, заслуженно выделяется среди других проектов благодаря изысканной архитектуре, до мелочей продуманной планировке зданий и внутреннему двору – саду, который позволит жильцам почувствовать себя на природе, не выезжая из города.

Жилой комплекс «Александровский сад» находится в квартале улиц Чапаева – Декабристов – Степана Разина, в окружении памятников культурного наследия XIX века. При разработке концепции комплекса девелопер «Форум-групп» отдал предпочтение не высотности, а гармоничной встроенности новых зданий в существующую городскую среду. Комплекс состоит из трех очередей, одна из которых уже сдана в эксплуатацию, вторая будет готова до конца 2022 года, третья – в 2024 году.

Вся инфраструктура комплекса детально продумана и направлена на создание комфортной, стильной обстановки и максимального расширения личного пространства. Это проявляется во множестве деталей. Например, внутренний двор полностью безопасен для детей и свободен от автомобилей. Для личного транспорта жильцов построен двухуровневый подземный паркинг, причем высота первого уровня достаточна, чтобы проводить разгрузочные работы. Кроме того, там же обустроены кладовые.

«Мы стремимся как можно больше расширить обитаемое пространство квартир и избавить жильцов от необходимости держать там санки, лыжи или велосипеды. Наши балконы существуют для того, чтобы утром выйти с чашечкой кофе и полюбоваться садом», – рассказала руководитель отдела по разработке продукта «Форум-групп» Анастасия Швецова.

Сам сад – особая гордость компании. Растения подобраны таким образом, что каждое время года имеет свой оттенок. Весной цветут яблони, летом – многолетние травы, осенью можно любоваться золотыми березами и лимонником, а зимой – вечнозеленой хвоей. Сад разбит на искусственных холмах различной высоты и формы, что позволяет полноценно развиваться корневой системе растений и делает ландшафт еще разнообразней.

Кроме сада, во дворе есть прогулочные дорожки, детские площадки. В некоторых квартирах первого этажа оборудованы индивидуальные террасы с отдельным выходом прямо в сад.

Добавим, что жилой комплекс «Александровский сад» предлагает квартиры разной площади (от 52,9 кв. м до 146,3 кв. м) и планировки, в зависимости стиля жизни семьи и количества человек в ней. В первой и второй очередях почти все квартиры уже проданы. Сейчас идут активные продажи площадей в третьей очереди жилого комплекса.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»