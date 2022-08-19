Завтра начинается запись детей в кружки и секции Екатеринбурга

С завтрашнего дня, 20 августа, и до 10 сентября в Екатеринбурге будет проходить запись детей в учреждения дополнительного образования.

Как сообщает департамент образования Екатеринбурга, подать заявление можно: в самом учреждении; через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru); через информационную систему «Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области» (р66.навигатор.дети); в МКУ «Центр муниципальных услуг» и филиалах МФЦ.

В наступающем учебном году в 17 муниципальных учреждениях дополнительного образования Екатеринбурга будет открыто 12 974 места на обучение по 413 техническим, естественнонаучным, физкультурно-спортивным, художественным, туристско-краеведческим и cоциально-гуманитарным программам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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