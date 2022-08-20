Фестиваль «Добрососедство» в Академическом собрал несколько тысяч человек (ФОТО)

В Академическом районе сегодня проходит фестиваль «Добрососедство» – в честь дня рождения Екатеринбурга. В Преображенском парке есть развлечения на любой вкус: фотозоны, ярмарки, батуты, розыгрыш мороженого, многочисленные конкурсы и мастер-классы. Проголодавшиеся горожане могут попробовать редкие сорта сыров, напитки и выпечки на большом фуд-корте. На сцене весь день выступают музыкальные коллективы, а в девять часов вечера здесь появится хедлайнер – певица и блогер, артистка Black Star – Клава Кока.

С праздником горожан поздравили официальные лица. «Больше десяти лет назад, когда мы строили и заселяли здесь первые дома, был придуман слоган «Академический – новый центр». Тогда многим это показалось слишком дерзким, но прошло это десятилетие, и мы видим, что были не так уж и далеки от истины. Именно Академический стал главной территорией градостроительного развития Екатеринбурга, самым быстрорастущим и молодежным районом. Именно здесь создаются и будут создаваться уникальные объекты, которых нет больше нигде в городе», – отметил генеральный директор компании «АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Председатель совета директоров компании-девелопера Виктор Киселев напомнил, что в прошлом году был сделан исторический шаг – Академический официально стал восьмым административным районом Екатеринбурга. Теперь стоит новая цель: превратить Академический в наукоград.

«Сегодня мы видим, как Академический энергично, мощно и ярко празднует день рождения нашего города, а Преображенский парк, хоть и продолжает строиться, но уже сейчас может принять большое количество гостей и стать площадкой незабываемого праздника. Пусть ваше настроение, как и погода, сегодня будут солнечным!» – пожелала со сцены жителям замглавы Академического района Любовь Безбородько.

На праздник в Преображенский парк пришли несколько тысяч человек. Причем не только жители Академического и екатеринбуржцы из других районов города, но даже гости из других городов. Например, туристы из Краснодара гордо заявили, что именно они привезли теплую погоду на Урал в эти дни. Сегодня в Екатеринбурге действительно по-летнему жарко, температура воздуха днем доходила до +27 °C.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Семен Саливанчук

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