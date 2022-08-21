В уральском поселке погибли два человека в результате стрельбы (ФОТО)

В поселке Совхозный в Белоярском районе мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по обидчикам, которые оскорбили его жену. Погибли двое – сам стрелок и один из раненых. По данным полиции, ЧП случилось 20 августа в 23:50.

«В качестве одной из версий рассматривается бытовая ссора на фоне ранее произошедшего конфликта между супругой владельца ружья и несколькими гражданами из компании людей, находившихся в гараже. Впоследствии стрелявший – мужчина, 1986 года рождения, и один из потерпевших скончались в больнице», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). На месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла несколько вещественных доказательств. Тела умерших направлены на экспертизу, правоохранители опрашивают очевидцев. Мотив убийства выясняется, сообщили в пресс-службе областного следственного комитета.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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