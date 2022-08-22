Двух девочек сбила иномарка: водителя ослепило солнце

Две 10-летние девочки пострадали в ДТП в Нижней Салде.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД области, авария случилась в воскресенье около 17:00 на улице Фрунзе. Девочки переходили дорогу на зеленый свет, когда их сбил 53-летний мужчина на «Сузуки Гранд Витара». Дети с травмами различной степени тяжести доставлены в ЦГБ Нижней Салды.

Водитель пояснил автоинспекторам, что ехал на зеленый свет, но во время движения его ослепило солнце, и он не заметил, как включился красный.

В отношении виновника аварии составлен административный материал по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ за проезд на красный свет и возбуждено административное производство по ч.2 12.24 КоАП РФ за причинение средней тяжести вреда здоровью.

Нижняя Салда, Елена Владимирова

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