Двух девочек сбила иномарка: водителя ослепило солнце

Две 10-летние девочки пострадали в ДТП в Нижней Салде.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД области, авария случилась в воскресенье около 17:00 на улице Фрунзе. Девочки переходили дорогу на зеленый свет, когда их сбил 53-летний мужчина на «Сузуки Гранд Витара». Дети с травмами различной степени тяжести доставлены в ЦГБ Нижней Салды.
Водитель пояснил автоинспекторам, что ехал на зеленый свет, но во время движения его ослепило солнце, и он не заметил, как включился красный.
В отношении виновника аварии составлен административный материал по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ за проезд на красный свет и возбуждено административное производство по ч.2 12.24 КоАП РФ за причинение средней тяжести вреда здоровью.
Нижняя Салда, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube