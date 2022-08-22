Конкуренты скопировали дизайн упаковки екатеринбургского майонеза

Екатеринбургский жировой комбинат пожаловался в Свердловское УФАС на конкурента – ЕМЖК, который начал выпускать майонез «Провансаль» практически в такой же упаковке, как и ЕЖК.

Как сообщили в антимонопольном органе, рассмотрев все обстоятельства дела, а также представленные сторонами материалы, управление установило факт недобросовестной конкуренции со стороны ООО «ЕМЖК».

«Нарушением стало использование на упаковке обозначения «ЕМЖК Уральский Провансаль», сходного до степени смешения с товарным знаком «ЕЖК Провансаль». Также форма упаковки, цветовая гамма, расположение стилистических элементов (надписей, геометрические формы, в которые помещены надписи, изображение тарелки с мясными изделиями и овощами) майонеза «ЕМЖК Уральский Провансаль», производства ООО «ЕМЖК», копирует и имитирует упаковку майонеза «ЕЖК Провансаль» производства АО «Жировой комбинат», – сообщили в УФАС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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