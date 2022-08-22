Мощность мусоросортировки в Екатеринбурге увеличили вдвое

В Екатеринбурге мощность мусоросортировочного комплекса «Широкореченский» увеличили больше чем в два раза. Если прежде там обрабатывали 80 тысяч тонн отходов в год, то теперь – смогут до 200 тысяч. Как сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы», которая управляет МСК, там запустили вторую линию сортировки, купили еще один фронтальный погрузчик для подачи сырья на линию и мультилифт, с помощью которого несортируемые отходы будут доставлять на полигон «Северный» большими объемами.

Как уточнили в пресс-службе регоператора, на «Широкореченский» везут отходы из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Березовского, Артемовского, Режа, Арамильского и Сысертского городских округов.

На МСК отбирают порядка 30 видов сырья, включая макулатуру, разные виды пластика и металла, битое стекло. «Сначала отходы проходят через автоматическое отсеивание мелких элементов менее 50 мм, а также отбор на магнитном сепараторе. После вторсырье отбирают по фракциям вручную, а спецтехника спрессовывает его, упаковывает и отправляет на вторичную переработку», – уточнили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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