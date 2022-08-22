«Ночь кино» в Свердловской области пройдет в кинотеатрах, библиотеках и домах культуры: что и где покажут

27 августа на 131 площадке в Свердловской области пройдет акция «Ночь кино». С шести вечера до утра будут показывать три российских фильма: «Чемпион мира», «Пара из будущего» и «Последний богатырь». Посмотреть их все можно бесплатно.

Как рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» генеральный директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов, в этом году в Свердловской области будет рекордное количество площадок – 131. В прошлом году было 85. Организаторы ожидают, что посмотреть кино придут более 20 тысяч человек.

«Площадками являются не только кинотеатры, но библиотеки в небольших сельских поселениях, дворцы и дома культуры. В этом году по времени мы не привязывались к жесткому старту, но ориентировочно с шести часов вечера во всех городах начнутся показы. В каждом муниципалитете будут свои мероприятия, приуроченные к «Ночи кино»: выставки, квесты, игры, песни, танцы», – рассказал Николай Михайлов.

Будут и площадки на открытом воздухе. Например, в Березовском организуют автокинотеатр – под открытым небом кино можно будет посмотреть не выходя из автомобиля. В Екатеринбурге кино под открытым небом покажут в Свердловском областном фильмофонде и в амфитеатре у ТЦ «Мега». Открытые площадки ждут зрителей в Верхнем Тагиле, Первоуральске, Березовском, Верхней Туре, Лесном, Патрушах, Серове, Туринске (две площадки), Октябрьском, Новоасбесте.

«Изюминкой «Ночи кино» у нас в области станет самый небольшой участник – поселок Первомайский в Серовском районе. Там проживает всего 50 человек населения. Надеемся, жители придут смотреть кино. А больше всего площадок будет открыто в Серовском, Артинском, Ирбитском районах», – рассказал замминистра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

Фильмы для показа на «Ночи кино» выбирали путем народного голосования. Зрители захотели повторно посмотреть драму «Чемпион мира» с Константином Хабенским (про легендарный шахматный поединок между Корчиным и Карповым), комедию «Пара из будущего» с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой, а также фэнтези «Последний богатырь: Посланник тьмы».

Все показы будут бесплатными. Но чтобы гарантированно занять места в зале, на некоторых площадках нужно будет заранее зарегистрироваться. Посмотреть все площадки и необходимость регистрации можно на сайте Свердловского фильмофонда.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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