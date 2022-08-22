Рабочий 43 раза ударил трубой соседа за упрек в том, что не служил в армии

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга будут судить 34-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве своего соседа по общежитию.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 1 марта двое разнорабочих пили спиртное в общежитии промбазы на улице Краснокамской, 108, в Екатеринбурге. Затем они поссорились из-за того, что обвиняемый не служил в армии. Злоумышленник взял из шкафа найденный на улице обрезок металлической трубы и нанес ею не менее 43 ударов по голове, туловищу, рукам и ногам соседа. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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