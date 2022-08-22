В Свердловской области уже свыше 700 заражений Covid-19 в сутки

Заболеваемость Covid-19 в Свердловской области за неделю выросла на 30%. На 22 августа в регионе выявлено 725 новых случаев коронавируса (в минувший понедельник было только 559 случаев). За минувшие сутки госпитализированы 28 заболевших, летальных исходов не зарегистрировано.

Резкий рост заболевших начался с 5 августа. На данный момент Свердловская область находится на пятом месте по распространению коронавируса в стране. На прошлой неделе Роспотребнадзор рекомендовал жителям носить маски в общественных местах. Но жестких антиковидных ограничений на Среднем Урале не вводилось.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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