Свердловскстат: на продукты свердловчане тратят 6700 рублей в месяц, на одежду – 1400

Потребительские расходы жителей Свердловской области в 2021 году выросли на 9,1% и составили в среднем 20 100 рублей на одного члена семьи.

К такому выводу пришли специалисты Свердловскстата, изучив бюджеты 995 домашних хозяйств, из которых 870 находились в городской местности, 125 – в сельской.

Расходы на продукты питания в 2021 году составили в среднем 6,7 тыс. рублей в месяц (33,4% всех потребительских расходов), что на 7,8% больше, чем в 2020 году.

Расходы населения на покупку одежды и обуви выросли на 30,0%, а на покупку предметов домашнего обихода и бытовой техники снизились на 13,4%. На покупку одежды и обуви свердловчане тратили 1,4 тыс. рублей (7,2% всех потребительских расходов), на покупку предметов домашнего обихода и бытовой техники – 1,2 тыс. рублей (5,8% всех потребительских расходов).

Расходы на содержание жилья в 2021 году увеличились на 12,1% и составили в среднем 2,6 тыс. рублей (13,2% всех потребительских расходов).

Также в 2021 году на 4,1% возросли расходы на здравоохранение: покупку лекарств, предметов медицинского назначения и оплату медицинских услуг и составили 1,0 тыс. рублей в месяц (5,1% всех потребительских расходов).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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