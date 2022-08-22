Во дворе элитного ЖК дадут джаз-концерт в честь конца лета

Во дворе жилого комплекса Forum City в ближайшую пятницу будут завершать сезон концертов на свежем воздухе. В этот раз зрители смогут услышать соул-песни и фанк-хиты 1970-х от группы «Soul'це» и вокалистки Анны Семеновой и резидентов EverJazz. В программе композиции James Brown, Tina Turner, Donna Summer, Chaka Chan и других культовых певцов эпохи ритм-энд-блюза.

«Ресторан Asado и кафе Хлеб&Булки подготовят особое меню для музыкального вечера: закуски, приветственные напитки и дегустационные сеты на выбор», – отметили организаторы концерта, который пройдет в нижнем уровне двора Forum City.

Попасть на концерт, который начнется 26 августа в 19:00, можно будет, купив билет. Цены стартуют от 1500 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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