Синоптики ожидают теплый и сухой сентябрь

По долгосрочным прогнозам синоптиков, сентябрь на Урале будет теплым и сухим, как и август. Об этом говорят данные Росгидрометцентра России. По информации метеобюро, Екатеринбург окажется в зоне действия теплых атмосферных фронтов.

Отметим, речь идет о долгосрочном прогнозе на вегетационный период. Ранее синоптики скорректировали сводку на август. Сначала предполагалось, что средняя температура и количество осадков будут в пределах нормы, но позднее метеорологи уточнили информацию, предсказав, что последний летний месяц будет на Урале жарким и засушливым.

Екатеринбург, Елена Сычева

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