В мэрии объяснили, почему поставить статую на Плотинке не получится

Статую святой Екатерины, которую намеревается поставить группа инициативных граждан, едва ли получится смонтировать на Плотинке в русле реки. Об этом свидетельствует ответ комитета по благоустройству на вопрос «Нового Дня». Сделать это невозможно по целому ряду причин, подчеркнули в ведомстве.

«Во-первых, установка памятника святой Екатерины предполагается в водном объекте, который занесен в Государственный водный реестр и является собственностью Российской Федерации. Во-вторых, необходимо провести ряд инженерных изысканий (гидрология, геология, гидрометеорология) в целях определения несущей способности грунтов, на которые необходимо установить предполагаемую конструкцию. В-третьих, место установки находится на территории объекта культурного наследия Федерального значения «здания и сооружения Екатеринбургского завода – «Монетки»: останки древней плотины Исетского пруда с фрагментами в местах нахождения водосбросов гранитные устои косого моста через реку Исеть». Установка памятника изменит архитектурно-планировочные решения данного объекта культурного наследия. В-четвертых, установка памятника предполагается в водосбросном канале потенциально-опасного объекта – гидротехнического сооружения «плотина Городского пруда» и может сказаться на обеспечении безопасности в период пропуска весенних паводковых вод и дождевых паводков», – подчеркнули в Комитете.

Напомним, эскизы статуи святой Екатерины появились в соцсетях на прошлой неделе с подачи вице-спикера городской думы Виктора Тестова. Он опубликовал эскиз, сделанный скульптором Федором Петровым. Многие горожане восприняли идею установки памятника именно в этом месте с негативом. Кроме того, ряд екатеринбуржцев смутил внешний вид покровительницы города.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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