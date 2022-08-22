На ВИЗе появятся велодорожки и новые трамвайные остановки

Улицу Кирова, площадь Субботников и набережную Верх-Исетского пруда ждет глобальная реконструкция. Общая площадь проектируемой территории – 19,23 гектара.

Как сообщает пресс-служба мэрии, изменениям подвергнутся почти полтора километра улицы Кирова. Здесь появятся велодорожки и новые тротуары, а также километр нового трамвайного полотна. Проект предполагает строительство новых остановок и диспетчерской.

Улучшения коснутся также площади Субботников и близлежащей набережной Верх-Исетского пруда – там будет выполнено комплексное благоустройство: установлены скамьи, урны и прочие малые архитектурные формы.

При создании нового современного общественного пространства будут сохранены все объекты культурного наследия, в том числе Церковь Успения Богоматери, Дом М.М. Сафронова, а также дом, в котором в 1907-1908 годах находилась подпольная типография большевиков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»